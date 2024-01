Hyundai Motor Group alla prova del nuovo anno

Hyundai Motor Group ha tenuto il suo discorso di inizio anno presso il Kia AutoLand Gwangmyeong, il primo stabilimento dedicato ai veicoli elettrici in Corea.

Con il tema 'Together, a valuable start', l'Executive Chair di Hyundai Motor Group Euisun Chung e i dirigenti delle aziende del Gruppo hanno condiviso i messaggi per il nuovo anno e la visione futura del Gruppo.

"La nostra missione di quest'anno - ha dichiarato Euisun Chung - sarà 'Coerenza e sostenibilità', grazie al rafforzamento costante delle nostre capacità, che ci consentirà di superare qualsiasi sfida e di raggiungere un progresso sostenibile".

Nel secondo trimestre di quest'anno il Gruppo completerà la riqualificazione dello stabilimento Kia AutoLand Gwangmyeong Ev Plant, che produrrà l'Ev3, compatta 100% elettrica del brand.

Successivamente, Hyundai Motor Group Metaplant America, l'impianto Ev di Kia AutoLand Hwaseong e l'impianto Ev di Hyundai Motor Ulsan, saranno messi in funzione in sequenza per introdurre sul mercato globale veicoli elettrici, in linea con la strategia dell'intero Gruppo di diventare uno dei primi tre produttori globali di veicoli elettrici entro il 2030.

"Lo scorso novembre - ha dichiarato Chung - mi è stato conferito il titolo onorario di Commander of the Order of the British Empire, in riconoscimento del mio contributo al rafforzamento della cooperazione e dei rapporti di reciproca amicizia tra il Regno Unito e la Repubblica di Corea. È lo stesso titolo che è stato conferito al Presidente fondatore Ju-yung Chung, che ha gettato le basi della collaborazione tra Hyundai e il Regno Unito negli anni '70".

Nel suo discorso, Chung ha dichiarato che il Gruppo si concentrerà sulla crescita sostenibile attraverso l'adozione della responsabilità sociale per l'ambiente, dando priorità alla soddisfazione e alla fiducia dei clienti, attraverso prodotti e servizi di alta qualità e infondendo un senso di sicurezza per salvaguardare la competitività futura.

"Possiamo contribuire ad alimentare un ecosistema globale dell'idrogeno - ha detto ancora Chung - e rafforzare le attività a neutralità carbonica attraverso le nostre soluzioni di energia pulita. Inoltre, possiamo assumere un ruolo guida nella responsabilità sociale come impresa globale, rilanciando l'economia circolare in grado di riciclare le risorse, come le batterie EV".

Nel frattempo, Hyundai Motor e Kia stanno lavorando per ridurre le emissioni di carbonio nei loro processi produttivi.

Ciò comporta un aumento significativo dell'utilizzo di energia rinnovabile, compresa l'implementazione di sistemi di generazione di energia solare sia nei siti produttivi nazionali che all'estero, per raggiungere la neutralità nelle emissioni di carbonio entro il 2045.



