Brand Usa di Stellantis assenti al Chicago Auto Show 2024

Stellantis ha annunciato negli Stati Uniti che non prenderà parte al Chicago Auto Show, il più grande evento motoristico del Nord America in programma dal 10 al 19 febbraio, poiché sta rivalutando questo tipo di investimenti in un "mercato automobilistico statunitense impegnativo". Lo ha detto il portavoce Rick Deneau che, sentito dai media locali, ha spiegato che il gruppo sta valutando la sua presenza negli altri Saloni.

Al riguardo Stellantis ha affermato che "con l'obiettivo di preservare i fondamentali aziendali per mitigare l'impatto di un mercato automobilistico statunitense difficile, Stellantis sta lavorando per ottimizzare la propria strategia di marketing in relazione ai saloni automobilistici".

"Per essere il più efficienti possibile nei nostri investimenti mediatici, stiamo valutando la partecipazione ai Saloni automobilistici caso per caso, dando priorità alle opportunità per i consumatori di sperimentare in prima persona i nostri veicoli".

Relativamente al Canadian International AutoShow di Toronto - che si svolge tra il 16 e il 25 febbraio - un rapporto di Automotive News Canada afferma che Stellantis avrebbe lasciato ai suoi dealer in quel Paese la decisione se partecipare all'evento".

Nel mese di ottobre Stellantis, che è presente negli Stati Uniti con le marche Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e Fiat, aveva annunciato la non partecipazione al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas attribuendo la decisione ai costi dello sciopero sindacale United Auto Workers.



