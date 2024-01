Ahera ha scelto l'Abruzzo per nuovo sito di produzione

Per il suo nuovo sito di produzione automobilistica, Ahera ha scelto l'Abruzzo. Nell'annunciare i suoi piani industriali nell’immediato futuro, l’azienda fondata da Hazim Nada ha annunciato di aver puntato sull’area del comune di Mosciano Sant’Angelo per costruire il sito in cui verranno prodotte le sue vetture. La start-up milanese investirà 540 milioni di euro con l’obiettivo di consegnare entro il 2026 i primi modelli, prodotti nello stabilimento teramano. L’Abruzzo è stato scelto per le conoscenze nella lavorazione del carbonio e per i costi competitivi rispetto ad altri distretti.

La logistica agevole, con accesso ai porti sull’Adriatico, ha ulteriormente agevolato la decisione di portare a Mosciano Stazione lo stabilimento dove vedranno la luce le vetture Ahera, che punta ad essere operativa entro la metà del 2026 con 500 addetti sul campo. La startup italiana, fondata da Hazim Nada, ingegnere aerospaziale, con l’imprenditore Sandro Andreotti, è specializzata in auto elettriche di lusso nate dall'unione tra design italiano e un reparto ingegneristico proveniente da varie parti mondo. In occasione della scorsa edizione di MiMo, Aehra aveva presentato come suo secondo modello una berlina-coupé, che si è andata ad aggiungere al Suv annunciato qualche tempo prima.

