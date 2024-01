Pick-up Ford Serie F, da 42 anni modello più venduto in Usa

C'è un modello che da 42 anni domina il mercato degli Stati Uniti, il secondo più grande al mondo dopo la Cina. E' il Ford Serie F che dal 1982, quando superò la Oldsmobile Cutlass, è stabilmente il modello più venduto in quel Paese.

Un successo che non ha pari (oggi se ne vende uno ogni 100 secondi) e chi si fonda sostanzialmente per l'amore degli americani che vivono fuori dalle grandi metropoli per la tipologia 'tuttofare' dei light-truck.

"Oggi sono entusiasta di condividere un traguardo che riempie tutti noi di Ford di immenso orgoglio - ha commentato Robert Kaffl, direttore vendite di Ford per il mercato Usa - Nel 2023, più di 700.000 clienti hanno scelto una delle versioni della gamma Serie F, rendendolo il light truck più venduto negli Stati Uniti per il 47esimo anno consecutivo e da 42 il mercato globale".

"È un modello che abbraccia quattro generazioni e che è durato più a lungo dell'intera vita di molti altri prodotti di largo consumo come i compact disc o le video cassette".

Ford Serie F continua a crescere anno dopo anno "testimoniando - ha sottolineato Kaffl - il nostro impegno verso l'eccellenza, l'innovazione e la comprensione delle esigenze dei nostri clienti. I nostri light truck incarnano la forza, l'affidabilità e la versatilità su cui i nostri clienti fanno affidamento da quasi mezzo secolo". Ford evidenzia in una nota che la chiave del successo del modello F-150 (il più diffuso) e dei suoi derivati - sta anche nella diversità delle offerte di propulsori.

Ecco perché Ford F-150 PowerBoost Hybrid ha conquistato nel 2023 il titolo di pick-up full-hybrid full-size più venduto in America (e collocandosi al secondo posto in assoluto tra tutti i pick-up dietro al Ford Maverick).

Ed un simile successo sta caratterizzando anche l'elettrificazione della Serie F, visto che il modello F-150 Lightning è in testa alla classifica come pick-up elettrico sul size più venduto negli Stati Uniti,1 completando la tripla corona di leadership dei camion statunitensi.

"Guardando al futuro - ha detto Kaffl - siamo entusiasti di iniziare la produzione dei nuovi modelli F-150 ibridi e con motori termici del model year 2024 all'inizio dell'anno.

L'eredità duratura della Serie F non è solo il risultato della nostra incessante ricerca di miglioramento, ma anche un riflesso della fiducia tra la nostra azienda e i clienti".

