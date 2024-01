Nel 2023 immatricolate 1,5 milioni di auto (+18,9%)

Il 2023 si è chiuso con 1.566.448 immatricolazioni di auto, il 18,96% in più del 2022. Nel mese di dicembre sono state vendute 111.136 auto con una crescita del 5,9% sullo stesso mese dell'anno precedente. Stellantis ha venduto in Italia nel 2023 - secondo le elaborazioni di Dataforce - 591.156 auto, il 10,5% in più dell'anno precedente. La quota di mercato è pari al 33,5% contro il 36,3%. A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 36.833, in calo del 4,6% rispetto all'analogo periodo del 2022, con la quota di mercato che scende dal 32,5% al 28,7%.

Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 35% nel 2023, ma la quota di mercato nel 2023 è solo del 4,2%. Emerge dai dati dell'Anfia sulle immatricolazioni per alimentazione.

Le auto ad alimentazione alternativa immatricolate nel 2023 crescono del 21,8% e sono oltre la metà del mercato con una quota del 54%. Tra queste le elettrificate (Bev e vetture ibride di tutti i tipi) rappresentano il 44,8% dell'anno, in aumento del 24,2%.



Le immatricolazioni di auto registrano "un calo del 18,3% sul 2019, cioè sull'anno precedente la pandemia e tutti gli altri eventi negativi che l'hanno accompagnata. In valore assoluto, rispetto al 2019, nel quadriennio 2020-2023 sono state immatricolate 1.944.794 auto in meno". Lo mette in evidenza il Centro Studi Promotor. "Qualcuno potrebbe pensare o sperare - spiega - che questa forte contrazione nell'ultimo quadriennio sia stata accompagnata da un calo delle auto in circolazione.

Non è così. Anzi è successo il contrario. Le auto circolanti sono passate da 39.545.232 del 2019 a 40.839.063 del 2023 e il tasso di motorizzazione privata del Paese è salito a 69 auto per ogni 100 abitanti, livello record in ambito mondiale. Questo è dovuto al fatto che una quota maggiore del passato di auto nuove acquistate non è andata a sostituire auto già possedute ma ad aumentare il numero di auto dei singoli proprietari. Potrebbe trattarsi n particolare delle auto elettriche che molti ritengono non ancora in grado di far fronte a tutte le esigenze di mobilità e quindi in una certa misura si aggiungono ad auto già possedute. Inoltre la carenza di disponibilità da parte delle reti di vendita di auto meno costose e il forte aumento dei prezzi delle auto (+34,3% dal 2019 al 2022 e ulteriori aumenti nel 2023) hanno spinto molti acquirenti a orientarsi verso l'usato con l'acquisto di auto di seconda, terza o quarta mano che prima sarebbero state rottamate. Le conseguenze sono deleterie per il livello di inquinamento e per la sicurezza della circolazione". Per il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, "la ripresa dall'agosto 2022 si sta esaurendo e il mercato dell'auto sta entrando in una sostanziale e non breve stagnazione con la prospettiva per il 2024 di un volume di immatricolazioni allineato a quello del 2023, cioè di 1.573.000 unità". Dall'inchiesta mensile tra i concessionari a dicembre risulta, tra l'altro, che la maggioranza prevede vendite di auto sui livelli del 2023.

"Alla luce dei tempi burocratici di approvazione e ratifica da parte delle istituzioni coinvolte e della necessità di aggiornare la piattaforma Invitalia, è molto forte e preoccupante il rischio che i nuovi incentivi non siano operativi in tempi brevi, situazione che porterebbe a un ulteriore rallentamento o alla paralisi del mercato".

Lo afferma il presidente dell'Unrae, Michele Crisci.

"Il nuovo provvedimento dovrebbe, a quanto sembra, aver accolto le richieste dell'Unrae - spiega - che riguardano l'estensione dell'incentivo a tutte le imprese con bonus a importo pieno; l'aumento degli importi dell'Ecobonus; il riporto al 2024 dei fondi inutilizzati nel 2022 e, nel corso dell'anno, anche quelli del 2023 (complessivamente oltre 600 milioni); il probabile allungamento dell'orizzonte temporale di applicazione dell'Ecobonus al 2025. Sul fronte del progresso verso la transizione energetica, intanto, il 2023 si conferma un anno perso come mostrano i dati sulle auto green: a dicembre le Bev hanno raggiunto quota 6% e le Phev il 4,0%, ma l'intero anno ha chiuso con le Bev ferme al 4,2% e le Phev al 4,4%, lontane dalle quote più elevate non solo dei major markets d'Europa ma anche di Paesi con Pil pro capite a parità di potere di acquisto inferiore rispetto all'Italia. Tale ritardo ha avuto conseguenze negative sulle emissioni medie di CO2 che, contrariamente al trend di riduzione imposto dalle norme europee, sono addirittura cresciute nell'intero 2023 a 119,5 g/Km (+0,7%)". Crisci ricorda chenon è sufficiente agire solo sugli incentivi: "I Decreti attuativi della Delega Fiscale rappresentano un'occasione immediata per prevedere una revisione del regime fiscale delle auto aziendali in uso promiscuo, agendo su detraibilità Iva e deducibilità dei costi in funzione delle emissioni di CO2 e riducendo il periodo di ammortamento a 3 anni. Ciò favorirebbe il rilancio di un settore utile anche ad un accelerato rinnovo del parco, considerato il veloce ricambio dei veicoli aziendali".

"Per garantire un fisiologico rinnovo del parco circolante, caratterizzato a fine 2022 da un'età media di 12 anni e 6 mesi e da una quota di oltre il 50% di vetture ante-Euro 5, è necessario raggiungere almeno 1,8 milioni di auto immatricolate ogni anno.

Nella direzione del ricambio del parco vanno anche le misure del Tavolo Sviluppo Automotive, con l'obiettivo di raggiungere quanto prima e in maniera sostenibile il target di 1 milione di autoveicoli leggeri prodotti nel nostro Paese". Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia.

"Sul fronte delle vendite - spiega - siamo a favore di una rimodulazione dello schema di incentivazione che renda più attrattive, anche dal punto di vista del contributo economico all'acquisto, le misure a sostegno delle vendite di auto ricaricabili (Bev e Phev), in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea e in modo tale da recuperare il ritardo dell'Italia sulla quota di mercato delle vetture elettriche, appena il 4% contro il 15% circa degli altri maggiori mercati europei. Fondamentale, inoltre, l'apertura degli incentivi a tutte le persone giuridiche, a eccezione dei concessionari".

"Chiude un anno molto faticoso, soprattutto con la rincorsa all'elettrico che rimane su una quota asfittica, passata al 4,2% dal 3,7% dell'anno 2022, e che pone l'Italia fortemente indietro rispetto al resto dell'Europa.

Il risultato di dicembre è stato influenzato dall'annunciata revisione dell'Ecobonus e disponibilità di nuove risorse per la fascia 61-135 g/km di CO2 a partire dal 2024 che ha determinato un effetto rinvio degli acquisti al nuovo anno". Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che auspica che il Tavolo Automotive convocato a febbraio "possa offrire risposte adeguate allo svecchiamento del parco auto circolante e allo schema dell'Ecobonus".

"Il fenomeno delle autoimmatricolazioni - spiega De Stefani Cosentino - è stato significativo anche a dicembre, evidenziando le preoccupanti difficoltà nelle vendite reali di auto elettriche e plug-in, anche a causa dei listini che restano sostenuti e di una cultura verso l'impatto zero dei veicoli che manca di quel salto qualitativo indispensabile per l'affermazione di una mobilità veramente green. Gli operatori, così come le famiglie e le imprese, hanno bisogno di continuità e di un quadro normativo chiaro nella sua applicazione.

Purtroppo, invece, nel 2023 abbiamo aspettato, invano, la modifica dell'attuale schema dell'Ecobonus e ora si attende la pubblicazione di un nuovo Dpcm che, stando alle dichiarazioni del ministro Urso, dovrebbe rimodulare le risorse per essere più aderente alle necessità del Paese e spingere il rinnovo del parco circolante ma sul quale, almeno fino a oggi, non c'è stato un confronto aperto con tutti gli attori del settore e soprattutto con coloro che ogni giorno si relazionano con la clientela per la vendita dei veicoli. Annunciare misure incentivanti con ventilate possibili partenze solo nei mesi successivi altera il normale andamento del mercato e arreca incertezza tra i clienti e gli operatori, suscitando dubbi e frizioni commerciali".

