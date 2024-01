Cnh conclude il delisting da Milano, da oggi solo sul Nyse

Cnh Industrial ha completato il delisting volontario delle azioni da Euronext Milano e da oggi sarà effettivamente quotata solo a Wall Street. "La quotazione al Nyse è l'ultimo passo nel nostro percorso di semplificazione che ha subito un'accelerazione nel 2022 quando siamo diventati un'azienda pura nel settore delle macchine per l'agricoltura e le costruzioni", spiega l'amministratore delegato di Cnh Industrial, Scott Wine. "Considerando il delisting e altre iniziative messe in atto negli ultimi due anni, Cnh è un'azienda diversa: più focalizzata sul cliente, più efficiente e più redditizia. Con queste fondamenta rinnovate, siamo entusiasti del nostro futuro".

Come annunciato il 2 febbraio 2023, la decisione di delisting è stata presa dalla Cnh dopo un'attenta revisione dei relativi volumi di scambi sulle due borse, ma anche dei costi e delle risorse necessarie per mantenere la quotazione su Euronext Milano. "La maggior parte delle negoziazioni azionarie di Cnh - si legge nella nota - si è progressivamente spostata sul Nyse.

Il profilo commerciale e la base di investitori della società si adattano meglio a un'unica quotazione negli Stati Uniti.

Concentrare le negoziazioni in un unico mercato dovrebbe consentire una maggiore liquidità e focalizzazione sugli investitori, semplificando ulteriormente il profilo aziendale e i requisiti di conformità. Il consiglio di amministrazione di Cnh e il suo senior leadership team sono grati a Euronext Milano per essere stata la nostra sede di quotazione secondaria per più di 10 anni e sono entusiasti della continua presenza della società sul Nyse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA