Horizon Automotive chiude un 2023 decisamente favorevole

Si chiude un 2023 colmo di risultati favorevoli per Horizon Automotive, che si appresta a vivere un 2024 di ulteriore crescita. Infatti, la società si avvicina alla chiusura del 2023 con un incremento degli ordini del 55% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il target prefissato di 4.500 unità di vetture vendute. Merito di una strategia che ha puntato su tecnologia, consolidamento del brand, e su di un network di dealer partner in aumento continuo. Gli investimenti, a livello di innovazione tecnologica, hanno visto il lancio dell'Horizon Mobility Platform: uno strumento di sales intelligence mediante il quale i concessionari entrano velocemente nel mondo del noleggio. Inoltre, il sito web dedicato al cliente finale, è divenuto il primo marketplace digitale italiano del noleggio a lungo termine by dealer, in quanto a posizionamento, e prevede ulteriori sviluppi nel 2024 tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Il costante incremento dei dealer partner ha portato Horizon Automotive ad averne oltre 40, 10 dei quali si sono uniti alla rete solo nell'ultimo trimestre. In questo modo Horizon è presente in 16 regioni italiane, ed ha un piano di apertura che annovera più di 20 nuovi store nel 2024.



