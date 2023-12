Toyota: aggiorna record produzione globale in novembre

Non sembra conoscere rallentamenti la marcia di Toyota che aggiorna il record nella produzione globale dei primi 10 mesi dell'anno, grazie al consolidamento della domanda dal Nord America e in Europa. Nel periodo da gennaio a novembre la maggiore casa auto mondiale ha prodotto 9,23 milioni di veicoli, dopo aver registrato la maggiore output su base mensile in novembre, con un aumento dell'11,2% a 926.573 unità, superando in questo modo il precedente massimo annuale stabilito nel 2019 sui 12 mesi completi, con 9,05 milioni di vetture. Il ridimensionamento della carenza globale di chip ha contribuito alla crescita della produzione fuori il Giappone, con un progresso del 7,9% in novembre a 611.656 unità, anche in questo caso un record su base mensile; mentre la produzione domestica è aumentata del 18,3% a quasi 315mila veicoli. L'azienda automobilistica numero uno al mondo ha riferito di aver dato ordine di accelerare la produzione nel mese in corso, nel tentativo di superare le 10 milioni di unità dei marchi Toyota e Lexus per la prima volta su base annuale.

Notizie incoraggianti anche dalle vendite globali - che in novembre sono cresciute del 13,6%, raggiungendo le 905.066 unità, un record su base mensile, trainate dai solidi risultati in Nord America, Europa e Cina. La casa auto nipponica ha venduto globalmente 343.981 unità di auto elettriche a novembre, una categoria che include i motori ibridi, con un più 53,4% rispetto all'anno precedente. L'accelerazione della produzione globale riguarda tutte le otto principali case automobilistiche giapponesi, con un più 13% a novembre rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,38 milioni di veicoli. Tutte e otto le aziende, ad eccezione di Suzuki e Daihatsu, hanno registrato una crescita anno su anno grazie alla maggiore disponibilità di semiconduttori per l'intero settore dell'automotive.



