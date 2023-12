Costruttore turco Togg annuncia novità per il Ces Las Vegas

Del suv elettrico T10X del costruttore turco Togg, mostrato come concept al Ces di Las Vegas del gennaio 2023 ed entrato in produzione dopo due soli mesi, si era parlato molto perché disegnato da Pininfarina e perché primo ambizioso progetto indipendente dell'industria automotive di quel Paese che fino ad oggi è stata apprezzata per la produzione di altri brand europei. Ricoridiamo che fra gennaio e novembre di quest'anno i diversi stabilimenti situati in Turchia (quelli di Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen) hanno sfornato in totale di circa 1,5 milioni di veicoli con un aumento del 3,9% rispetto gli stessi primi 11 mesi dell 2022. Nata nel 2018 per iniziativa di Anadolu Group (19%), Bmw Otomotive (19%), Kök Group (19%), Turkcell (19%), Zorlu Holding (19%) e Tobb (5%), la Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (cioè Turkey Automobile Joint Venture Group) ha sperimentato in pochi mesi dal lancio del T10X l'entusiasmo dei clienti turchi, tanto da obbligare ad organizzare una lotteria via web per gestire il boom di prenotazioni.

Ma come ha dichiarato lo stesso ceo di Togg Gürcan Karakaş durante l'evento DTW-Ignite a Copenhagen (non a caso dedicato come il Ces all'elettronica e all'innovazione) nel mese di giugno, le ambizioni dell'azienda non si fermano al solo mercato locale. Nel 2024 il brand turco si presenterà infatti nei mercati scandinavi e successivamente in Paesi più grandi, come Germania, Francia, Italia e Spagna, che - aveva detto in giugno Karakaş - "stanno anche evolvendo in modo positivo verso l’elettrificazione".

Togg del resto ha varato il progetto del suv elettrico T10X, e dei modelli T10S, T8X, T10CX e T10V che seguiranno entro il 2030, partendo da una concezione dell'automobile decisamente innovativa, che potrebbe diventare un valore aggiuntivo interessante per i clienti europei.

Si tratta della decisone di abbandonare il concetto classico di automobile come veicolo per spostarsi da punto A al punto B. E di immaginarla e progettarla invece come un dispositivo intelligente e connesso, parte di un ecosistema A questo scopo l’azienda turca è impegnata nello sviluppo dall‘App Trumore, che permette oltre all'accesso alla rete di ricarica del brand, a informazioni, a servizi e ad altre App anche di avviare il processo di acquisto dello stesso T10X.

La presenza di Togg anche all'edizione 2024 del Ces di Las Vegas lascia ora intendere che il grande evento globale - che si apre il 9 gennaio - possa diventare, oltre che la passerella per i concept di uno o due altri modelli elettrici, anche il momento per importanti annunci su futuro industriale e commerciale del gruppo turco. "Il marchio di tecnologia globale turco Togg - ribadisce una nota dell'azienda - sarà presente alla prossima edizione del Ces di Las Vegas e martedì 9 gennaio il ceo Gürcan Karakaş terrà presso lo stand una conferenza stampa per annunciare tutte le novità del marchio. I visitatori del Ces 2024 saranno accolti in un ampio spazio, visivamente mozzafiato, capace di fondere insieme tecnologia e natura in un connubio straordinario".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA