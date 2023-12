Stellantis con nuovo partner per lo stabilimento Vm Motori

Nuova pagina per Vm Motori Spa di Cento: un gruppo specializzato in lavorazioni meccaniche motoristiche è candidato ad essere il nuovo partner industriale di Stellantis per le attività dello stabilimento ferrarese. La negoziazione è alle fasi finali ed entro le prime settimane del 2024 ne verrà reso pubblico il nome. Lo hanno annunciato questa mattina a Bologna in Regione i dirigenti del gruppo Stellantis collegati in videoconferenza in un incontro convocato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vicenzo Colla, su aggiornamenti rispetto al piano industriale per lo stabilimento ferrarese dopo l'ultimo confronto di inizio giugno.

"Il gruppo Stellantis ha confermato il piano industriale presentato a giugno, consegnando un percorso quinquennale incentrato su cinque linee di produzione: motori industriali, motori per agricoltura, motori per industria marina, ricambi per automotive diesel, reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a idrogeno - ha detto l'assessore Colla - Allora avevamo espresso un giudizio positivo, sottolineando la necessità di progettare la riconversione del sito perché si inserisse nella transizione e desse una maggiore autonomia al marchio Vm. Un giudizio che oggi confermiamo".

"Le caratteristiche del nuovo partner che Stellantis ci ha presentato - ha aggiunto Colla - cioè un soggetto industriale che conosce bene il settore meccanico motoristico, finanziariamente solido e intenzionato a espandere il suo business, ci permettono di guardare con maggior fiducia al futuro dello stabilimento.



