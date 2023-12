Fondo d'investimento pubblico entra nel capitale di Fiat Algeria

Un fondo di investimento pubblico algerino ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione in Fiat Algeria, diventandone il quarto azionista. In una breve nota diffusa ieri sera, il Fondo nazionale d'investimento (Fni) ha affermato che il suo ingresso in Fiat Algeria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'industria automobilistica nel Paese, senza fornire dettagli sulla quota di partecipazione acquisita. Nello stesso contesto, fonti ben informate ad Algeri hanno riferito all'ANSA che questa operazione giunge dopo l'aumento del capitale di Fiat Algeria, aggiungendo che la partecipazione del gruppo Stellantis nella società passerà dal 49 al 51%. Lo stabilimento Fiat nei pressi di Orano, nell'Algeria occidentale, è stato inaugurato l'11 dicembre scorso alla presenza del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e dell'ambasciatore d'Italia in Algeria Giovanni Pugliese.



