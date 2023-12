Piaggio punta a tagliare le emissioni del 42% entro il 2030

Entro il 2030 Piaggio si impegna a ridurre del 42% le emissioni Scope1 e Scope2 associate alle attività produttive rispetto al 2022, stimate secondo la metodologia predisposta dallo Science-based target Iniziative1, e in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

E' il traguardo in linea con gli obiettivi della Unione europea, previsto dal piano di decarbonizzazione che sarà realizzato attraverso numerose iniziative, tra cui la ristrutturazione del sito produttivo di Mandello del Lario secondo i criteri della sostenibilità; l'installazione di impianti fotovoltaici nei siti di Pontedera e Mandello del Lario; l'installazione di un nuovo impianto di verniciatura in Vietnam che consentirà la sostituzione del gasolio con il Gpl; l'acquisto di energia verde per gli stabilimenti in Italia, India, Vietnam ed Indonesia; la sostituzione delle auto aziendali con modelli più efficienti dal punto di vista energetico.

Il gruppo Piaggio, inoltre, mira a ridurre ulteriormente le proprie emissioni Scope 3 attraverso un incremento di veicoli elettrici venduti, il miglioramento dei motori a combustione, l'evoluzione del product design e la predisposizione ai combustibili alternativi, al cui utilizzo sono già pronti i motori attualmente montati sui veicoli Piaggio.



