Comau, linea assemblaggio automatizzata ad alto volume per Hycet

Comau ha progettato e installato una linea di assemblaggio automatizzata ad alto volume per Hycet, azienda che fa parte di Great Wall Motor, produttore di tecnologia Dht, la tecnologia di trasmissione ibrida che consente l'uso simultaneo di motori a benzina e motori elettrici. La soluzione completa di Comau garantisce una capacità produttiva annua di 150.000 unità per linea con un tempo ciclo inferiore a 2 minuti, offrendo adattabilità ed efficienza.

La collaborazione con Hycet - spiega Comau - testimonia nuovamente la capacità dell'azienda di affermarsi sui mercati internazionali con progetti di tecnologia avanzata. Grazie all'esperienza di 50 anni nell'automotive tradizionale, Comau è riuscita infatti a posizionarsi come punto di riferimento, a livello globale, anche nel segmento e-Mobility, per l'assemblaggio di motori elettrici, moduli e pacchi batterie.

Con riferimento a queste ultime, l'obiettivo è quello di soddisfare il mercato della produzione di celle sia livello prototipale sia su larga scala (Comau è partner tecnologico di Acc per la Gigafactory in Francia) in tutte le fasi del processo. Tra i diversi brand che nel 2023 hanno scelto Comau per i loro progetti di mobilità elettrica, infatti, possiamo menzionare Nio, casa automobilistica cinese, per cui ha sviluppato recentemente delle tecnologie di automazione per la produzione dei sistemi di propulsione elettrica di nuova generazione o Hycan che si è affidata alle tecnologie Comau per realizzare la prima berlina e il primo SUV elettrici del marchio.



