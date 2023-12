Renault cede a Nissan il 5% delle sue stesse azioni

Renault venderà a Nissan fino a 211.000.000 di azioni della stessa casa giapponese, pari a circa il 5% del capitale Nissan, da quel pacchetto del 28,4% che in base ai nuovi accordi erano state trasferite in un trust francese l'8 novembre scorso. L'operazione, spiega una nota, fa parte del programma di riacquisto di azioni annunciato da Nissan oggi. In conformità con il Nuovo Accordo di Alleanza, il Gruppo Renault e Nissan continueranno a detenere una partecipazione incrociata del 15% . Supponendo un numero massimo di 211.000.000 di azioni Nissan vendute ad un prezzo di 568,5 yen questa vendita comporterebbe, alla data dell'operazione,: • un valore di cessione fino a 765 milioni di euro, che migliorerebbe la posizione finanziaria netta del gruppo Renault Segmento automobilistico; ma una minusvalenza da cessione fino a 1,5 miliardi di euro, che avrebbe un impatto sull'utile netto del bilancio consolidato del Gruppo Renault (questa minusvalenza, contabilizzata tra gli "altri proventi e oneri di gestione", non avrebbe alcun impatto sull'utile operativo del gruppo).



