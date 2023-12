Produzione auto record Argentina, vola export verso il Brasile

Nel 2023 usciranno dalle catene di montaggio argentine almeno 600.000 veicoli. E' quanto stima l'Associazione delle fabbriche automobilistiche (Adefa) in occasione della pubblicazione dei dati preliminari di produzione per l'anno in corso. Se confermato, il volume rappresenterà la sesta migliore performance del settore sulle serie storiche iniziate 25 anni fa. Nonostante il contesto di difficoltà macroeconomiche in cui versa il settore e il Paese, la produzione chiuderà il 2023 con un aumento compreso tra il 13% e il 15%, a seconda del dato di dicembre. Numeri particolarmente incoraggianti sono quelli delle esportazioni che tra gennaio e novembre hanno raggiunto cifra 304.084 unità. Nel 2023 le vendite in Brasile hanno dominato il commercio estero dell'industria automobilistica con 194.206 veicoli inviati verso il Paese vicino, pari al 63,9% del totale esportato da Buenos Aires. Le auto raggiungono una quota del 13% sul totale delle esportazioni argentine, garantendo entrate per un totale previsto di 9,2 miliardi di dollari nel 2023, rispetto agli 8,2 miliardi dello scorso anno, in aumento del 12% su base annua.

Con questi dati di produzione ed esportazione, la quota dell'industria automobilistica sul Pil industriale lordo ha raggiunto l'8,3 per cento, consolidandosi come il terzo settore più importante per l'economia argentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA