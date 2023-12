Italia, mercato auto elettriche non parte e cresce la CO2

A livello europeo l'andamento del mercato dell'auto mostra una migliore dinamica rispetto a quello globale tanto che nel 2023 potrebbe crescere dell'11,3% rispetto al +8,0% della somma mondiale. Ma l'Italia - che pur sale complessivamente all'8,4% - sta evidenziando una anomalia visto che non riesce ad andare oltre al 3,9% di modelli elettrici.

Lo ha detto oggi a Roma Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae) durante un evento organizzato alla Luiss Business School.

A fronte delle quote ottenute dai Bev nei Paesi del nord Europa, che sono leader con il 39,4%, ma anche dagli altri quattro maggiori mercati con il 15,5% e infine dagli altri Paesi Ue con l'11,9%, "l'anomalia italiana - ha spiegato Cardinali - non può essere una questione di reddito".

"Questo perché diversi Paesi con Pil pro-capite inferiore al nostro hanno una quota di Bev che va dal 17% del Portogallo al 10,6% della Romania, fino al 4,6% della Grecia, contro il nostro 3,9%".

"In sostanza - ha aggiunto il direttore generale dell'Unrae - la transizione energetica in Italia si è incagliata e le emissioni di CO2 non scendono dal 2021 quando, con le nuove immatricolazioni, dal minimo di 113,7 g/Km raggiunto a settembre 2021, siamo ora risaliti a 117,2 g/Kkm.

"Il nodo - ribadisce Cardinali - è soprattutto lo schema degli incentivi, che non sta funzionando e a fine anno presenterà un avanzo del 72,5% dei fondi che erano disponibili per le vetture 0-60 g/km".



