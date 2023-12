Stellantis con Ample per ricaricare batterie in meno di 5 minuti

Stellantis e Ample hanno firmato un accordo vincolante prt una partnership nella tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici (Ev) in grado di fornire una batteria del veicolo elettrico completamente carica in meno di cinque minuti. I due partner hanno raggiunto un accordo per l'integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample nei veicoli elettrici Stellantis.

La tecnologia di scambio delle batterie consente a chi possiede un veicolo elettrico di sostituire la batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti sostando in una stazione di scambio. Le due aziende stanno anche valutando l'espansione dell'applicazione della tecnologia di Ample per soddisfare la domanda della flotta Stellantis su altre piattaforme e aree geografiche dell'azienda.

L'avvio del programma pilota è previsto per il 2024 a Madrid, in Spagna, su una flotta di 100 Fiat 500e nell'ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. La Fiat 500e è il veicolo elettrico Stellantis più venduto in tutto il mondo ed è leader in molti mercati europei.

"La partnership con Ample è un ulteriore esempio di come Stellantis stia esplorando tutte le soluzioni che consentono la libertà di mobilità per i nostri clienti di veicoli elettrici", commenta Ricardo Stamatti, senior vice president della Business Unit Charging & Energy di Stellantis. "In Ample crediamo che rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti senza compromessi sia l'unico modo per avere un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni" aggiunge Khaled Hassounah, ceo di Ample.



