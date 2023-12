Domenicali, settimana corta per intero territorio produttivo è percorso errato

“Non credo che andremo nella stessa direzione" della Lamborghini e "ritengo, anzi, che se applicato a tutto il territorio produttivo il sistema della settimana corta sia un percorso sbagliato che genera una riduzione di competitività". È così che Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha commentato il nuovo contratto integrativo firmato dalla casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, che come Ducati fa capo al gruppo Audi-Volkswagen. "Quando i marchi sono boutique che fanno oggetti di straordinario lusso come Lamborghini, si possono sicuramente permettere determinate scelte - ha aggiunto Domenicali a margine della presentazione della festa per le vittorie di Ducati il 15 dicembre all'Unipol Arena - ma credo che se il territorio produttivo andasse per intero in quella direzione sarebbe un problema per i lavoratori, creando una perdita di competitività e una riduzione dei posti di lavoro". Secondo le stime di Domenicali, una prospettiva di totale applicazione del sistema della settimana corta rischierebbe di far lievitare il costo del lavoro "anche del 20%" e potrebbero accentuare la "desertificazione" del sistema produttivo, in particolare nel settore dell'automotive. Per quanto riguarda Ducati, inoltre, sono in discussione "i dettagli del rinnovo del contratto, che è molto impegnativo", dice il manager che sugli stipendi dei dipendenti Ducati ricorda come "quest'anno i lavoratori" abbiano avuto "un incremento importante per effetto del contratto a luglio e ne avranno un altro per l'integrativo e riteniamo che sia equilibrato".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA