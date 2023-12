Accordo tra Gkn Hydrogen e Mitsubishi Corp. Technos

È stato firmato un accordo di collaborazione tra Gkn Hydrogen, società con sede a Falzes, in Val Pusteria, attiva nella produzione di sistemi di stoccaggio di energia e idrogeno agli idruri metallici, e Mitsubishi Corporation Technos, società giapponese di commercio di tecnologie manifatturiere, che ha come oggetto la commercializzazione delle soluzioni di Gkn Hydrogen in Giappone.

La partnership, spiega una nota, si concentrerà sulla progettazione, la costruzione e l'assistenza di applicazioni di stoccaggio dell'energia e dell'idrogeno che aiuteranno gli utenti giapponesi a rendere le loro infrastrutture e i loro impianti industriali più neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio e quindi più sostenibili. Le applicazioni principali includono, ad esempio, forniture energetiche decentralizzate e off-grid in aree residenziali e edifici funzionali, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e alimentazioni di emergenza a zero emissioni di CO2 per ospedali, centri dati e strutture di telecomunicazione.

"Il Giappone è uno dei paesi industrializzati leader, impegnato nell'uso sicuro dell'idrogeno per la futura decarbonizzazione - dichiara Guido Degen, Ceo di Gkn Hydrogen - Insieme a Mitsubishi Corporation Technos, offriremo soluzioni complete per la decarbonizzazione delle infrastrutture industriali, nonché soluzioni di approvvigionamento energetico sostenibile". "Come gruppo tecnologico, siamo sempre interessati alle migliori soluzioni e ci consideriamo un motore dell'economia giapponese dell'idrogeno - ha aggiunto Masataka Shimazu, presidente di Mitsubishi Corporation Technos - Con la nostra esperienza e con i prodotti di Gkn Hydrogen, puntiamo a fornire e implementare le migliori soluzioni per l'idrogeno in Giappone".



