Michelin ridimensiona radicalmente la presenza in Germania

È in vista una ristrutturazione delle attività Michelin in Germania, con una "cessazione graduale delle attività entro il 2025" nei due stabilimenti di Karlsruhe e Treves e la fine della "produzione di pneumatici per veicoli pesanti e di semilavorati" nel sito di Honbourg. Lo ha comunicato il produttore francese di pneumatici Michelin precisando che il piano prevede circa 1.500 tagli del personale in Germania di cui solo a Karlsruhe 600 posti di lavoro.

Michelin giustifica la sua decisione con "un contesto di crescente pressione competitiva e di aumento dei costi di produzione e di esercizio in Germania".

Ed ha inoltre specificato che "le recenti crisi sanitarie e geopolitiche e le loro conseguenze sui prezzi dell'energia, della logistica e delle materie prime, nonché un elevato tasso di inflazione, hanno pesato sulla competitività della Germania".

Il comunicato stampa aggiunge che Michelin prevede inoltre di "trasferire in Polonia il centro di assistenza clienti dedicato ai mercati di Germania, Austria e Svizzera", che attualmente si trova a Karlsruhe.



