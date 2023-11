Tomasi (Aspi), 'Per sostenibilità serve approccio integrato'

"La sostenibilità non è solosostenibilità ambientale, ma anche economica e temporale: economica per i suoi riflessi sull'economia e temporale, intendendo il tempo con cui riusciamo a raggiungere gli obiettivi posti. Agli obiettivi europei di sostenibilità ci si potrà avvicinare solo adottando un approccio integrato, coniugando politiche diverse in grado di condizionare comportamenti sostenibili alla guida o di favorire una maggiore diffusione di diversi vettori energetici, dall'elettrico ai biocarburanti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, intervenendo all'iniziativa organizzata da Most sulla mobilità sostenibile a Milano. "In Italia - ha proseguito - sui 6 mila chilometri della rete autostradale, transitano di media ogni giorno 6 milioni di veicoli. Il 90% di persone e merci si muove su strada e le autostrade rappresentano il 3% di tutta la rete stradale: ma su questa quota gira il 30% di persone e merci. Le autostrade sono un'infrastruttura nevralgica della vita del Paese e, partendo dal presupposto che non potremo fare a meno del trasporto su gomma almeno per i prossimi decenni, stiamo lavorando per una mobilità che sia sempre più sostenibile". "L'autostrada italiana - ha aggiunto Tomasi - è il quarto paese in Europa per estensione ed è al primo posto per chilometri di viadotti e numero di gallerie. I numeri ci dicono che la nostra infrastruttura è la più utilizzata, la più complessa e la più datata d'Europa. La rivoluzione della mobilità non può prescindere dalla rigenerazione delle infrastrutture: per questo stiamo siamo impegnati nell'ambito del piano industriale di Autostrade per l'Italia, con investimenti tra potenziamento e ammodernamento della rete per oltre 21 miliardi e mezzo. Un piano che è oggi nel pieno della sua realizzazione".

A proposito delle ipotesi circolate su un possibile coinvolgimento di Salini in un eventuale riassetto di Aspi, Tomasi ha così commentato. "Come detto, le diverse voci circolate in questi giorni non fanno altro che confermare la solidità della nostra azienda, vista oggi da più parti come attore imprescindibile per mettere a terra le opere cruciali del paese". Oggi i soci di Aspi sono Macquarie e Blackstone (24,5% in maniera paritetica) e Cdp Equity (51%). "Del resto il gruppo Aspi, nell'ambito di un grande piano di trasformazione, ha sviluppato in questi anni una compagine unica, con competenze che vanno dall'alta ingegneria e le costruzioni, fino allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate. Una realtà affidabile, fatta di uomini ed esperienza, al servizio del Paese. Noi continuiamo a lavorare per restituire all'Italia una rete autostradale sempre più moderna e sostenibile, elemento cardine per lo sviluppo economico e sociale del paese. Questo è oggi il nostro impegno", ha aggiunto Tomasi a margine di un evento sulla mobilità sostenibile organizzato da Most a Milano.



