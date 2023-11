Elkann, non è allo studio cambio sede quotazione Stellantis

'Exor non valuta lo spostamento della quotazione di Stellantis". Lo ha detto il presidente John Elkann rispondendo alla domanda se possa essere seguita la stessa strada di Cnh Industrial che ha lasciato Milano per quotarsi solo a New York. Quanto al rinnovo futuro della carica di ad per Carlos Tavares, Elkann si è limitato a dire: "Ha un contratto, non commento".

"Il lavoro che è stato fatto localmente per il nuovo hub di MIrafiori con la Regione Piemonte e la Città di Torino - ha detto poi Elkann commentando il tavolo per lo sviluppo automotive convocato per il 6 dicembre dal ministro Adolfo Urso - ha permesso di creare attività nuove e creare le premesse per attività competitive. Questo è sicuramente di grande auspicio".

"D'altra parte il governatore del Piemonte Alberto Cirio è stato nominato al tavolo coordinatore delle altre Regioni e sicuramente questo è di buon auspicio" ha aggiunto Elkann.





