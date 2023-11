Tribunale Ue dà ragione a Piaggio su marchio con forma Vespa

Il Tribunale dell'Ue dà ragione a Piaggio: il marchio con la forma di uno scooter 'Vespa' è riconoscibile in tutta l'Unione e gli elementi di prova dimostrano che ha acquisito un carattere distintivo a livello europeo. I giudici a Lussemburgo hanno quindi accolto la richiesta di Piaggio di annullare la decisione dell'Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) del 2021 che aveva annullato, su intervento del gruppo cinese Zhejiang Zhongneng Industry, la registrazione del marchio da parte della casa di Pontedera. Secondo il Tribunale europeo, però, un marchio Ue non può essere dichiarato nullo se ha acquisito un carattere distintivo. Piaggio aveva presentato a Euipo diversi elementi di prova, inclusa la presenza della 'Vespa' al Museum of Modern Art di New York, l'uso del noto scooter in film di fama mondiale come 'Vacanze romane' e la presenza della Vespa in numerosi Stati membri.



