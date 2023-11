Successo per Fiat Argo, prodotta in mezzo milione di unità

Con mezzo milione di esemplari prodotti, la piccola Fiat Argo è già diventata una grande auto. La vettura della Casa torinese, progettata per il mercato Sudamericano, assemblata dal 2017 nell'impianto brasiliano di Goiana, è diventata un modello di riferimento.

Attualmente la Argo viene esportata in 10 Paesi dell'America Latina, tra cui Argentina, Cile, Colombia e Perù. In Brasile, dove occupa l'ottava posizione nella top ten di vendite, con 55.000 unità immatricolate dall'inizio dell'anno, la citycar del Costruttore italiano viene offerta in sei varianti, per adattarsi a un pubblico variegato per esigenze e budget di spesa (1.0; 1.0 Drive; 1.3 Trekking; 1.3 Drive; 1.3 Automático e 1.3 Trekking Automático).

"In Fiat siamo orgogliosi della nostra ampia presenza e diversità nel mercato automobilistico, coprendo praticamente tutti i segmenti. L'Argo - ha dichiarato Herlander Zola, vice presidente di Fiat per il Sud America - si è evoluta nel corso degli anni, rimanendo un punto di riferimento per stile, tecnologia, comfort e sicurezza nella categoria. Il raggiungimento dell'impressionante traguardo delle 500.000 unità prodotte dimostra che siamo sulla strada giusta".

