Continental, risparmi per 400 milioni all'anno entro il 2025

Continental, che è il quinto più grande fornitore dell'industria automobilistica al mondo, prevede di ridurre la spesa di 400 milioni di euro ogni anno entro il 2025. Per ottenere questo drastico risultato - riporta AutomotiveDive - Continental prevede anche di licenziare dipendenti e ridurre a cinque unità il suo settore automotive.

Oggi è composto dalle sei aree di business che riguardano architettura e networking, mobilità autonoma, sicurezza e movimento, software e tecnologie centrali ed esperienza utente.

Continental potrebbe sciogliere la sua area di business Smart Mobility, che dovrebbe essere incorporata nelle altre unità automotive.

Il Gruppo di Hannover non ha precisato l'entità del taglio dell'occupazione limitandosi ad affermare che i licenziamenti nel settore automotive sarebbero "nell'ordine delle quattro cifre", ma secondo il giornale tedesco Manager Magazin questo numero potrebbe essere di 5.500 unità.

"Il nostro obiettivo è creare un settore sostenibile e redditizio che possa investire nel proprio futuro con le proprie risorse - ha affermato in un comunicato stampa Philipp von Hirschheydt, membro del comitato esecutivo e responsabile del settore automobilistico di Continental - Con gli adeguamenti della nostra struttura potremo rispondere ancora meglio alle esigenze del mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA