Byd ha prodotto 6 milioni di veicoli a nuova energia

Traguardo di sei milioni di veicoli a nuova energia raggiunto, per Byd, nello stabilimento di Zhengzhou. L'uscita dalla linea di assemblaggio di 6 milioni di veicoli a nuova energia, un Bao 5, Suv del sub-brand professionale Fangchenbao di Byd, è stato celebrato in una cerimonia con i dipendenti dello stabilimento.

I diversi marchi di Byd, tra cui le serie Dynasty e Ocean, Fangchenbao, Denza e Yangwang, continuano così ad affermarsi sui mercati internazionali. A ottobre Byd ha raggiunto un record mensile di vendite, superando i 300.000 veicoli a nuova energia.

Dal 2010 Byd ha ampliato la propria presenza a livello globale, introducendo autobus e taxi a nuova energia per l'elettrificazione del trasporto pubblico. Grazie a un decennio di sforzi dedicati, le soluzioni Byd per il trasporto pubblico elettrico operano oggi in oltre 400 città in più di 70 Paesi.

Per espandere la propria presenza a livello mondiale, Byd ha adottato un duplice approccio, ovvero esportazione e produzione locale per accelerare la presenza globale dei veicoli passeggeri a nuova energia. Attualmente, Byd è presente in 58 Paesi e regioni del mondo e ha superato le vendite complessive di 200.000 unità di veicoli passeggeri, con risultati significativi nel mercato dei veicoli a nuova energia in Tailandia, Brasile e molti altri Paesi.



