Brasile, volano le vendite di veicoli elettrici cinesi

Nel momento in cui sette delle dieci principali compagnie automobilistiche perdono quote di mercato in Brasile, guadagni significativi sono registrati per due imprese cinesi di veicoli elettrici. Nei primi dieci mesi del 2023 la Byd e Gwm hanno ottenuto infatti una quota dell'1,2% del mercato. Nel contesto ancora di nicchia dell'elettrico, le due cinesi rappresentano già 24% delle vendite di questo segmento con a 67mila unità vendute tra gennaio e ottobre, il 36% in più rispetto al 2022. La Gwm ha iniziato le vendite in Brasile solo a maggio e i veicoli Byd sono disponibili da dicembre 2021.Entrambe le imprese inizieranno a breve a produrre in Brasile, riuscendo in questo modo ad aggirare le tariffe all'importazione del 35% - che il governo reintrodurrà gradualmente nei prossimi mesi - abbassando ulteriormente i prezzi già concorrenziali. E' significativo che le imprese cinesi si istallino in centri di produzione di compagnie straniere che hanno interrotto o ridotto la propria produzione nel Paese sudamericano. La Byd il gruppo ha acquistato - con il sostanziale aiuto del governo federale - lo stabilimento dismesso dalla Ford, a Camaçari nello stato di Bahia, e inizierà la produzione di modelli ibridi ed elettrici alla fine del 2024 con un investimento di almeno 3 miliardi di real (560 milioni di euro). La Gwm ha acquisito lo stabilimento dismesso dalla Mercedes-Benz di Iracemápolis, nello stato di San Paolo e inizierà la produzione a maggio del prossimo anno. Il gruppo ha annunciato investimenti per 10 miliardi di real (1,9 miliardi di euro).



