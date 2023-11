Nuovo accordo di Suzuki Corporation con Eliiy Power Co

Suzuki Motor Corporation e Eliiy Power Co. hanno annunciato un ulteriore accordo di investimento e di alleanza commerciale allo scopo di accelerare il processo alla realizzazione di una società orientata al riciclo a emissioni zero.

Suzuki, nel 2012, ha investito 1 miliardo di yen in Eliiy Power, un'azienda che produce batterie agli ioni di litio di grandi dimensioni e sistemi di stoccaggio dell'elettricità, per uno scambio di tecnologie.

Oggi, a seguito della firma del nuovo accordo, Suzuki effettuerà un ulteriore investimento di 10 miliardi di yen in Eliiy Power, diventando il maggiore azionista con il 21,59% delle azioni. In aggiunta, Suzuki sottoscriverà 15 miliardi di yen di obbligazioni convertibili con diritti di acquisizione di azioni emesse da Eliiy Power. Le procedure di investimento e di sottoscrizione dovrebbero essere completate entro il 2023.

Le due aziende hanno inoltre concordato di sviluppare congiuntamente batterie agli ioni di litio che possano essere installate sia nei sistemi di accumulo dell'elettricità che in vari tipi di mezzi a supporto della mobilità. I fondi che Eliiy Power otterrà da Suzuki saranno utilizzati principalmente per investimenti di capitale e per lo sviluppo congiunto.

Eliiy Power è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di commercializzare batterie agli ioni di litio di grandi dimensioni che possano essere utilizzate sia per l'accumulo di batterie stazionarie che per le applicazioni in mobilità.

L'azienda ha sviluppato le sue tecnologie fin dall'inizio per le applicazioni di stoccaggio delle batterie stazionarie, come per le abitazioni.

"Dal 2012 abbiamo avuto uno scambio di tecnologie con Eliiy Power - ha commentato il presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki - e rafforzando il nostro rapporto, lavoreremo insieme a Eliiy Power per realizzare una società a zero emissioni di carbonio in un momento in cui è necessaria la trasformazione in mobilità elettrica".



