Opel torna in Algeria dopo 6 anni di assenza

La casa automobilistica tedesca Opel torna ufficialmente in Algeria dopo sei anni di assenza.

L'annuncio è stato dato ieri ad Algeri da Florian Huettl, amministratore delegato dell'azienda tedesca appartenente al gruppo Stellantis.

Il ritorno si concretizzerà in tre modelli, Astra, Mokka e Grandland, che saranno in vendita dal 19 novembre. Secondo i responsabili del marchio tedesco, nel 2023 venderà 4.000 auto.

"Oggi è un grande giorno per il marchio Opel, che torna in Algeria. Sono convinto - , ha dichiarato Huettl, CEO di Opel - che le nostre vetture all'avanguardia delizieranno i clienti algerini e soddisferanno un'ampia gamma di esigenze di mobilità.

Opel è sinonimo di ingegneria tedesca, design audace e puro e trasmissioni efficienti".

Opel è già attiva in altri 13 paesi della regione, tra cui Marocco, Tunisia, Egitto, Sudafrica e Turchia. In totale, Opel è presente in 30 mercati al di fuori dell'Europa.



