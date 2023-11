Iveco rinnova tutta la gamma, investimento da un miliardo

Iveco rinnova tutta la gamma di prodotti - veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti - e l'offerta di servizi con un investimento da un miliardo di euro, il più grande della sua storia. La presentazione è avvenuta a Barcellona davanti a più di 1.200 clienti, rivenditori, partner e media internazionali. Nell'evento "Be the Change" l'amministratore delegato Gerrit Marx ha annunciato anche la partnership con il gruppo rock Metallica che Iveco affiancherà durante la tappa europea del World Tour da maggio a luglio 2024 La canzone dei Metallica 'Its electric' è stata scelta come colonna sonora della presentazione della nuova gamma. Una nuova occasione per Marx per criticare le politiche della Commissione europea sulla mobilità a basse emissioni. "La normativa sull'Euro 7 come era stata concepita all'inizio non aveva senso, ora più ragionevole. E' il simbolo di una mancanza di coordinamento a livello europeo" ha detto. "L'industria automobilistica fino al Dieselgate godeva di rispetto e considerazione da Bruxelles. Oggi c'è chi pensa di ricevere agli applausi per ogni schiaffo che dà al comparto e non si pensa alla coerenza delle azioni proposte" ha affermato Marx che ha auspicato che la prossima Commissione e il prossimo Parlamento europeo siano più attenti all'industria del settore.."Ci sono 2 milioni di mezzi pesanti in Europa, non si può pensare che i mezzi elettrici risolvano il problema delle emissioni di Co2, se vogliamo risolverlo dobbiamo puntare anche sui combustibili rinnovabili".

Per la prima volta nella sua storia, il marchio Iveco ha rinnovato ogni singola linea di prodotti in tutta la gamma. Un nuovo capitolo della storia di Iveco - ha spiegato Marx - risultato di una strategia ambiziosa e una forte attenzione ai quattro pilastri del business produttività, esperienza del conducente, sostenibilità e connettività. Marx ha detto che il primo camion medio elettrico di Iveco quando sarà fatto verrà disegnato e prodotto in Italia e ha confermato che Iveco Group distribuirà nel 2024 il primo dividendo ai suoi azionisti. Per Marx è stata anche l'occasione

"Oggi apriamo un nuovo capitolo con il modello Year 2024 che dimostra la nostra capacità di 'essere il cambiamento'.

Rimanendo fedele alla nostra natura di 'combattenti umili e creatori senza paura', sosteniamo i nostri clienti con un ecosistema di mobilità a 360 gradi, una scelta di tecnologie che meglio si adattano alle loro esigenze in tutti i segmenti, e una delle più avanzate e ampie offerte di servizi sul mercato.

Sostenuto da quasi 50 anni di storia, questo lancio è veramente elettrico sia per i nostri e-trucks e e-van all'avanguardia, sia per l'energia che l'intero team Iveco sta mettendo sulla strada del cambiamento" ha sottolineato Luca Sra, presidente della Business Unit Truck di Iveco Group.

