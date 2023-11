Usa: interesse per auto elettriche in calo, solo 31% utenti

Il passaggio all'auto elettrica potrebbe essere problematico negli Stati Uniti soprattutto per l'atteggiamento che è favorevole solo nel 22% da parte dei cosiddetti Baby Boomer (nati tra 1945 e 1964) mentre lo sono leggermente di più - pur restando ben lontani dalla maggioranza - coloro che appartengono alla Generazione X (1965 - 1980) con il 33% dei favorevoli e i Millennial (Inizio Anni '80 e primi Anni 2000) con il 44%. Lo afferma un sondaggio di Ipsos/Yahoo Finance, realizzato tra il 29 settembre e il primo ottobre 2023, e basato su un campione di 1.025 adulti con età pari o superiore a 18 anni.

Lo studio evidenzia che - a livello generale - solo il 31% degli americani è propenso ad acquistare un veicolo elettrico come prossimo veicolo, con livelli d'interesse variabile in base a una serie di fattori, come il livello d'istruzione e il reddito.

I laureati, ad esempio, sono più propensi (47%) a prendere in considerazione l'acquisto di un veicolo elettrico rispetto a quelli con un diploma di scuola superiore o inferiore (18%) così come il 60% degli intervistati con un reddito annuo inferiore a 50mila dollari ha riferito che difficilmente acquisterà un Bev come prossima auto.

Secondo il sondaggio, le principali preoccupazioni sull'acquisto di un veicolo elettrico sono la mancanza di punti di ricarica (77%), la scarsa autonomia (73%) e il costo complessivo rispetto ai veicoli a benzina (70%). Oltre un terzo è preoccupato per la ridotta ampiezza della scelta tra i marchi e le opzioni (37%) e per le caratteristiche di guida (33%).

Anche se un precedente studio (2021) aveva mostrato come, nel complesso, gli americani valutassero i veicoli elettrici migliori per l'ambiente, i risultati del nuovo sondaggio di Ipsos/Yahoo Finance suggeriscono ora che tra i sostenitori dei modelli a batteria stanno crescendo i dubbi sul mercato e soprattutto sui programmi di incentivi.

Su quest'ultimo punto - nonostante le opinioni divergenti sui veicoli elettrici - gli americani intervistati hanno dichiarato di essere generalmente favorevoli alle politiche governative che incoraggiano questo 'passaggio'.

Poco più della metà (52%) ha dichiarato di appoggiare i programmi di incentivi governativi per incoraggiare l'acquisto di veicoli elettrici, a cui si aggiunge il 54% che ha affermato di sostenere i programmi per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai combustibili fossili.

Tuttavia il 61% degli intervistati si è dichiarato contrario alle restrizioni sulla vendita di auto nuove a benzina. A dimostrazione - si legge nel rapporto - che per il momento la maggioranza degli americani vuole solo politiche che riducano l'uso di combustibili fossili mentre guardano ai veicoli elettrici in un orizzonte più lontano. Interessante anche l'analisi delle preferenze degli automobilisti Usa per i marchi da cui acquistare un'auto elettrica. Il 30% ha indicato Toyota come brand preferito, nonostante la Casa automobilistica abbia un solo modello Ev nella sua gamma Usa. Seguono Tesla (23%), Honda (20%), General Motors (15%) e Ford (14%).

