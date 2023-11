L'impianto Bmw di Lipsia produce anche la Mini Countryamn

Parte la produzione della nuova Mini Countryman nel sito produttivo di Lipsia, che segna una novità significativa: la realizzazione, per la prima volta, di un modello del brand inglese in Germania. Il nuovo Suv Mini è costruito sulla stessa linea di produzione adibita alla costruzione delle Bmw Serie 1 e Serie 2, per un approccio produttivo multimarca. Un processo, che è stato reso attuabile per via dello sviluppo dell'impianto del Bmw Group di Lipsia e della flessibilità delle sue strutture, frutto di un investimento di 700 milioni di euro negli ultimi cinque anni mirato all'incremento di produzione, ed all'adattamento ai requisiti specifici di Mini. A tutto questo si accompagnerà anche un incremento della forza lavoro di oltre 900 unità entro la fine del 2024.

"Con l'avvio della produzione della Mini Countryman qui a Lipsia - ha spiegato Milan Nedeljković, board member responsabile della produzione - stiamo introducendo le operazioni multimarca nel nostro sistema di produzione flessibile".



