I componenti auto di Sbe-Varvit in Borsa il 14 novembre

Sbe-Varvit debutterà a Piazza Affari il prossimo 14 novembre dopo aver chiuso un collocamento che ha attribuito una capitalizzazione di 975 milioni di euro alla società di Reggio Emilia che produce e commercializza componenti di fissaggio per l'industria automobilistica. Borsa Italiana, si legge in una nota, ha infatti ammesso le azioni di Sbe-Varvit alle negoziazioni sul Euronext Growth Milan, il segmento dedicato alle pmi di Piazza Affari. Il collocamento di azioni ha visto investitori qualificati acquistare 3 milioni di azioni poste in vendita dall'azionista Vescovini Group al prezzo di 8,33 euro l'una. Vescovini ha incassato 22,7 milioni, che saliranno a 25 milioni in caso di integrale esercizio della greenshoe. Nell'ambito del collocamento Ecd Uno, veicolo di investimenti promosso da Equita Investimenti, ha effettuato un ordine vincolante di azioni del controvalore di 11,6 milioni di euro.



