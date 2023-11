Tesla prepara lo sbarco anche in Cile

Dopo l'annuncio di un mega investimento sul Messico, Tesla prepara adesso lo sbarco anche in Cile, un paese che pur non avendo un mercato locale significativo è uno dei principali produttori di litio al mondo.

E' quanto emerge dalle recenti mosse intraprese dalla compagnia di Elon Musk nel Paese che includono la creazione presso il fisco e la dogana locali di Tesla Chile Spa, con un capitale iniziale di solo un milione.

L'oggetto sociale non lascia spazio a dubbi. Si tratta infatti di una società costituita tra le altre cose per "importare, fabbricare, commerciare, distribuire e vendere veicoli elettrici" ma che lascia spazio anche a incursioni dirette nel settore dell'energia.

Nel direttorio della spa figurano inoltre tre manager di alto livello della compagnia statunitense: David Jon Feinstein, che figura come presidente, Kenneth Ernst Moore e Jeffrey Eric Munson.

A ulteriore conferma delle intenzioni di Musk è anche la ricerca avviata sulla rete social Linkedin di diverse figure su Cile, tra le quali quella di un Country General Manager.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA