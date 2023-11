Progetto Small Bev a Martorell, 75% componenti da Spagna

Più del 75% in valore della componentistica e dei materiali del progetto Small Bev è stato assegnato da Seat e dal Gruppo Volkswagen a fornitori spagnoli.

Questa decisione, che riguarda la produzione di vetture elettriche nello stabilimento Seat a Martorell e in quello di Volkswagen a Landaben, mira ad accorciare la catena di fornitura globale con l'acquisto di componenti per i veicoli elettrici e di tecnologie innovative da fornitori locali.

La notizia è stata data durante una riunione organizzata da Seat in cui sono stati riuniti oltre 100 tra i suoi principali fornitori e in cui sono state affrontate tematiche relative alla transizione elettrica e alla promozione della cooperazione.

"L'attuale è un momento chiave per il nostro settore - ha detto nell'incontro Wayne Griffiths, ceo di Seat e Cupra - Stiamo investendo una grande quantità di risorse per avanzare nella trasformazione dell'industria spagnola dell'automobile in un hub europeo per i veicoli elettrici".

"Il nostro ambizioso piano di elettrificazione contribuirà, inoltre, a mantenere la competitività del paese e a democratizzare l'accesso alla mobilità sostenibile in Europa, con automobili elettriche made in Spain".

Attualmente il principale stabilimento di Seat, nell'entroterra di Barcellona, è oggetto di un processo di trasformazione (che ha comportato un investimento di 3 miliardi di euro) per fabbricare veicoli elettrici e diventare uno dei centri di produzione di auto elettriche del Gruppo Volkswagen.

L'impianto di Martorell, che quest'anno celebra il suo 30mo anniversario, costruirà auto 100% elettriche a partire dal 2025, iniziando dalla Cupra Raval, la prima Small Bev che uscirà dalle linee di questo stabilimento.



