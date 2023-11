Accordo Morgan e Pininfarina per futura sportiva artigianale

Dietro all'accordo annunciato tra lo storico corruttore britannico Morgan e la torinese Pininfarina - che è destinato a rivoluzionare la gamma 'retrò' della Casa di Malvern Link - ci sono sicuramente, oltre ad una visione proiettata verso il futuro delle produzioni di modelli sportivi in piccola serie, anche la comunanza di spirito imprenditoriale e la passione per la qualità delle due aziende in chiave tutta italiana.

La Morgan è stata infatti rilevata nel 2019 dalla Investindustrial di Andrea Bonomi, che da allora ne è l'azionista di maggioranza, ed alla guida del brand è stato chiamato nel Massimo Fumarola, già manager Lamborghini.

Così si spiega questa mossa strategica che - unendo le grandi capacità artigianali di Morgan e la competenza di Pininfarina non solo nel design ma anche nelle nuove tecnologie e nel mercato stesso delle hypercar - potrebbe contribuire a fare un concreto salto in avanti per un costruttore che esiste da 115 anni e che praticamente continua a costruire le stesse roaodster dagli Anni '30. "La costruzione delle carrozzerie è l'essenza stessa della creazione di un'auto e questo è ciò che in Morgan abbiamo scelto noi e lungamente protetto - ha commentato Fumarola - sappiamo bene che completare tutte le lavorazioni in azienda e non attraverso l'automazione, e lasciare che il cuore del creatore faccia una linea o un oggetto, permette la conservazione dello spirito originario della nostra brillante impresa".

Per noi - ha commentato il ceo di Morgan Motor Company - la carrozzeria ha anche un significato etico. Fai quello che hai scelto per permetterti di comprenderli e apprezzarli materiali première e rispetto dell'ambiente in cui sono stati creati". Per il momento le due aziende non hanno fornito indicazioni su quelli che potrebbero essere il look e le caratteristiche della futura Morgan by Pininfarina.

Una cosa è certa però. Unendo le loro forze e la loro tradizione di eccellenza e passione per il prodotto 'automobile', Morgan e Pininfarina potranno ridefinire il settore dell'artigianato automobilistico grazie a questa nuova collaborazione. Con prodotti che si distingueranno per finezza del design, innovazione e fascino del 'fatto a mano' su misura del cliente. .



