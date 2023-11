Nissan investirà 575 milioni di dollari nel sito di Resende

Non poteva esserci un regalo più bello per i lavoratori dello stabilimento brasiliano di Resende, nelle vicinanze di Rio de Janeiro che - in occasione del 23mo anniversario della presenza in Brasile - dell'annuncio fatto da Nissan Motor relativo a investimenti in tutte le sue attività in quel Paese nei prossimi due anni per ulteriori 575 milioni di dollari.

A comunicarlo è stato l'amministratore delegato di Nissan Makoto Uchida che ha precisato affermato che questi fondi saranno investiti in attrezzature di produzione aggiuntive e in una serie di miglioramenti che supporteranno la produzione di due nuovi modelli per il Sudamerica.

Una delle nuove Nissan prodotte nel complesso industriale di Resende - è stato annunciato - sarà l'erede dell'attuale Kicks mentre per il secondo l'azienda non ha fornito dettagli, se non l'intenzione di esportare questo secondo suv in più di 20 Paesi dell'America Latina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA