Telepass, in Croazia e Slovenia il servizio mezzi pesanti

Telepass, parte del gruppo Mundys, è pronta nei prossimi mesi ad estendere il servizio di telepedaggio per i mezzi pesanti anche a Croazia e Slovenia. Lo annuncia la società in occasione della partecipazione a TransLogistica Poland 2023, tra le principali manifestazioni fieristiche europee del trasporto e della logistica in cui presenta l'offerta dedicata al segmento veicoli pesanti.

Da giugno Telepass "è l'unico operatore a offrire un servizio completo di pagamento del pedaggio europeo in Polonia" e alla fiera di Varsavia porta Telepass Sat, la piattaforma per i mezzi pesanti che integra il dispositivo satellitare a un'app dedicata ai driver per la gestione e il monitoraggio dei servizi associati al veicolo. Il nuovo apparato satellitare è stato lanciato a inizio anno e "nei prossimi mesi Telepass estenderà il servizio di telepedaggio anche a Croazia e Slovenia che si aggiungeranno agli altri 14 Paesi in cui è già presente".





