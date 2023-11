Stellantis cresce in Europa e nell'elettrificato

Stellantis cresce nei primi dieci mesi dell'anno nel mercato europeo totale e in quello elettrificato. In particolare, il gruppo consolida la seconda posizione nella classifica delle vendite totali del mercato europeo (Ue29), con una quota di mercato del 18,8% nei primi dieci mesi dell'anno. I dati preliminari sul mese di ottobre indicano una tendenza positiva, con un aumento delle immatricolazioni del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022, con una quota di mercato di circa il 19,1% per il mese (+0,2%) e del 18,8% per i primi dieci mesi dell'anno. La divisione Enlarged Europe Operations ha dato un importante contributo alla crescita di Stellantis: un aumento del 5% dei ricavi netti su base annua, dovuto a un incremento dell'11% delle consegne e a prezzi netti costanti, ha spinto Stellantis al secondo posto nelle vendite del mercato europeo, con una quota di mercato del 18,3% nel terzo trimestre. Inoltre, la posizione di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali, con una quota di mercato costantemente superiore al 30%, sostiene la business unit Stellantis Pro One, lanciata di recente. Nel mercato Bev, Stellantis sta crescendo rapidamente, con un aumento del 41% rispetto al terzo trimestre del 2022 e una quota di mercato del 15,3% in Europa, primeggiando in diversi segmenti.



