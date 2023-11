Toyota: rivede al rialzo stime utile e fatturato

Il buon andamento delle venditepost-pandemia conferma l'ottimismo di Toyota, che rivede al rialzo le stime sull'utile netto e del fatturato nell'anno fiscale in corso. Nel periodo che si concluderà a fine marzo il risultato netto è previsto a 3.950 miliardi di yen (24,70 miliardi di euro), rispetto alle previsioni iniziali di 2.580 miliardi di yen, mentre i ricavi sono stimati a 43.000 miliardi di yen (269 miliardi di euro), rispetto ai precedenti 38.000 miliardi.

Nel primo semestre fiscale terminato a settembre, l'utile netto è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022, raggiungendo 2.590 miliardi di yen, con vendite per 21.980 miliardi di yen, in aumento del 24,1%. "Le previsioni sono state migliorate alla luce dell'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio e degli sforzi per aumentare la redditività", ha dichiarato la società in un comunicato. La produzione ha visto un'accelerazione rispetto all'anno precedente, quando il settore automobilistico era stato colpito da gravi insufficienze di semiconduttori e criticità nella logistica per le forniture. Prima dell'annuncio dei risultati, la Toyota aveva reso noto di aver registrato un output globale record di 5,058 milioni di unità durante il primo semestre, con le vendite che hanno raggiunto 5,172 milioni di veicoli. Il primo costruttore al mondo di auto è impegnato in una rapida transizione verso i veicoli elettrici, dopo aver perso terreno rispetto ai rivali europei e cinesi, favorendo inizialmente le vetture con motori ibridi. Ieri la casa nipponica ha annunciato piani per un investimento di 13,9 miliardi di dollari per l'aggiornamento di uno stabilimento di batterie a litio nello stato Usa del North Carolina, ampliando un impegno precedente di poco meno di 6 miliardi di dollari. Le azioni Toyota sono salite di quasi il 5% dopo la pubblicazione della trimestrale.



