Ferrari, ora nessun progetto di rientro sede legale in Italia

La Ferrari non ha allo studio al momento alcun progetto di ritorno della sede legale in Italia.

Lo precisa la casa di Maranello in merito all'indiscrezione riportata oggi dal Corriere della sera secondo cui sarebbero in atto riflessioni sul tema.

A favorire il rientro in Italia della sede legale di Ferrari Nv, la controllante del gruppo sarebbe il Ddl Capitali, collegato alla legge di bilancio, che è stato già approvato in Senato il 24 ottobre e tornerà a breve alla Camera in seconda lettura per l'approvazione finale.

La Ferrari, controllata da Exor, holding della famiglia Agnelli, ha spostato la sede legale ad Amsterdam nel 2015 prima dello scorporo da Fca, in vista della quotazione a inizio 2016 a Piazza Affari. Il Cavallino - a differenza di Stellantis - ha però sempre mantenuto in Italia la residenza fiscale e quindi il trasferimento della sede legale non ha avuto alcun fine di agevolazione fiscale, ma è dovuta alla normativa olandese che, grazie al voto multiplo, dà stabilità sul lungo termine alla governance della società.



