Da governo Bengala risarcimento miliardario a Tata Motors

Un risarcimento miliardario a favore della Tata Motors dovrà essere pagato dalla West Bengal Industrial Development Corporation, agenzia statale del Bengala Occidentale.

Lo ha fatto sapere la casa automobilistica in un comunicato in cui informa che un collegio arbitrale ha chiuso così la causa decennale intentata al Bengala Occidentale che, nel 2008, la costrinse ad interrompere i lavori per uno stabilimento a Singur in cui sarebbe stata prodotta la "Nano", la mini utilitaria presentata come "l'auto della gente" che in pochi mesi dal lancio sul mercato si rivelò un flop commerciale.

Interrotti i lavori a Sangur, la Tata Motors si spostò dal Bengala al Gujarat dove realizzò un altro stabilimento nel distretto industriale di Sanand e produsse lì alcuni milioni di esemplari di Nano, poi rimasti inveduti.

Secondo il governo del Bengala Occidentale, tuttavia, l'arbitrato non chiude la vicenda: "Faremo ricorso all'Alta Corte" hanno detto da Kolkata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA