Logistica via mare Vigo-Liverpool per il sito Ellesmere Port

Da pochi giorni lo stabilimento britannico Stellantis di Ellesmere Port, nelle vicinanze del porto britannico di Liverpool (Regno Unito) viene rifornito con nave Friedrich Russ della compagnia di navigazione Suardiaz.

Con questa soluzione - si legge nella nota congiunta di Suardíaz e di Stellantis - è stato possibile rivoluzionare il servizio logistico completo, prevedendo il trasporto di 14.700 semirimorchi dal terminal Bouzas a Vigo due volte alla settimana fino a Ellesmere Port.

La nuova linea marittima Vigo-Liverpool permetterà a regime di movimentare fino all'86% dei componenti necessari per la produzione a Ellesmere Port ogni anno di oltre 50mila commerciali leggeri dei marchi Citroën, Peugeot, Opel e Vauxhall nelle loro versioni elettriche.

Con questo nuovo servizio di logistica marittima, le emissioni di carbonio saranno ridotte in linea con il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030. Rispetto al trasporto su strada, la rotta marittima diretta genererà il 30% in meno di emissioni di CO2 nel corso ogni anno e ridurrà il consumo di energia del 37%.

Lo stabilimento Stellantis di Vigo invierà a Ellesmere Port 47 referenze di parti in lamiera, (l'83% della carrozzeria dei veicoli previsti nello stabilimento britannico) mentre i fornitori della Penisola Iberica forniranno l'86% dei componenti con cui saranno assemblate questi veicoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA