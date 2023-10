Toyota riprende la produzione in quattro fabbriche da lunedì

La Toyota riprenderà le operazioni in quattro fabbriche a partire dal prossimo lunedì a fronte dei miglioramenti nella catena di approvvigionamento dopo l'esplosione avvenuta la scorsa settimana presso il sito di un fornitore nella prefettura di Aichi. La casa auto nipponica ha affermato che saranno prima riavviate un totale di cinque linee di assemblaggio negli stabilimenti del nordest e nel Giappone centrale, mentre altre otto linee di produzione in sei fabbriche resteranno chiuse fino a quando verrà presa una decisone a inizio della prossima settimana. La carenza di molle utilizzate per le sospensioni e altre parti automobilistiche ha interrotto in primo luogo la produzione dei modelli di punta del produttore, tra cui i veicoli sport utility RAV4 e Land Cruiser.

Toyota ha 14 fabbriche in tutto il Giappone che producono automobili sia per il mercato interno che per quello estero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA