Cinese Zeekr collaborerà in Europa con Bnp Paribas e Arval

Zeekr, il marchio premium di auto elettriche del gruppo cinese Geely, ha annunciato di aver avviato una partnership europea globale con Bnp Paribas e Arval.

Questo, si legge nella nota, per fornire ai clienti Zeekr una gamma di soluzioni finanziarie che coprano ogni aspetto delle loro esigenze di mobilità e che siano supportate da servizi di leasing e assicurativi completi.

Questa collaborazione permetterà la convergenza del posizionamento innovativo di Zeeker nel mercato europeo dei veicoli elettrici con la competenza di Bnp Paribas nei finanziamenti e nel leasing e infine con l'esperienza onnicomprensiva dei leasing di servizi di Arval.

L'operazione, specifica il marchio del gruppo Geely, è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche del mercato europeo in modo più localizzato e incentrato sul cliente. Questa collaborazione abbraccerà più Paesi e regioni europee.

Lo farà a partire dai Paesi Bassi e dalla Svezia nel settembre di quest'anno, a cui seguirà una espansione in Germania e in altri mercati entro il 2024. Un primo lotto di veicoli Zeekr 001 destinate al mercato europeo è già arrivato a destinazione, e le prime consegne sono previste a partire dalla fine dell'anno.

Già dall'inizio di ottobre, Zeekr ha avviato In Cina collaborazioni con sette istituti finanziari tra cui Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, Bank of Shanghai, Genius AFC e Wisdom Puhua Leasing.



