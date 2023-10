Stellantis cede tre stabilimenti cinesi a Dongfeng Motors

Stellantis ha concluso un accordo con il gruppo cinese Dongfeng per la cessione di tre stabilimenti industriali basati in Cina e attualmente di proprietà delle imprese associate Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA): è quanto annunciato oggi dalla stessa Stellantis.DPCA è un'azienda associata di Stellantis e Dongfeng Motors che detiene tre aziende in Cina: Wuhan, Chengdu e Xiangyang. Dongfeng Motors riacquisterà dunque i tre stabilimenti per "proseguire la produzione di modelli Peugeot e Citroen oltre i loro modelli nonché gestire le vendite dei marchi Peugeot e Citroën in Cina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA