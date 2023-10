Deutsche Bahn vende i bus Arriva a I Squared, focus su treni

Deutsche Bahn vende il gruppo Arriva, presente con le proprie attività operative nel trasporto autobus in 10 Paesi europei, tra cui l'Italia, a I Squared, società globale di investimento nelle infrastrutture.

L'operazione dovrebbe concludersi nel 2024 e rientra nella strategia di Deutsche Bahn di reperire risorse da investire nel trasporto ferroviario in Germania concentrandosi nel core business. Arriva, che ha base nel Regno Unito, era stata acquistata nel 2010 dalle ferrovie tedesche, che l'hanno rimessa in careggiata a seguito dello stop per il covid e ha poi già venduto le attività di bus in alcuni mercati non giudicati centrali come la Svezia e il Portogallo nel 2020 e in Serbia, Danimarca e Polonia quest'anno.



