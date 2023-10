Bmw e Mercedes, cinesi entusiasti dei loro modelli elettrici

Nel segmento delle auto elettriche premium in Cina, i produttori tedeschi Mercedes e Bmw sono in prima linea. E lo fanno continuando a lasciare indietro le marche locali che si sono collocate - sempre più numerose - nello stesso ambito di mercato. Lo afferma uno studio del tedesco Center of Automotive Management (Cam) che evidenzia come Bmw e Mercedes abbiano quasi raddoppiato le vendite di modelli elettrici da gennaio a settembre 2023 rispetto all’anno precedente.

In particolare le immatricolazioni delle Bmw 100% a batteria hanno raggiunto 247.000 unità e Mercedes-Benz è arrivata a quota 175.000. Secondo l'esperto del settore Stefan Bratzel, direttore del Center of Automotive Management, le Case automobilistiche resistono bene alla concorrenza cinese "lasciando indietro i concorrenti cinesi che puntano anch'essi al segmento premium".

A causa della guerra dei prezzi in Cina, nuovi arrivati nel premium come Nio e Xpeng stanno al momento incontrando difficoltà con le vendite. Il produttore cinese Nio - apprezzato nel mercato interno per il suo concetto di sostituzione della batteria in appositi centri automatizzati di scambio - ha visto crescere le sue vendite nello stesso periodo di riferimento (gennaio-settembre) solo di un terzo arrivando a 110.000 unità, mentre le immatricolazioni di Xpeng sono addirittura diminuite del 18% scendendo a 81.000 veicoli.

