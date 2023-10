Alpine arriva in Marocco con due punti vendita

Il marchio Alpine, ovvero il volto più sportivo del Gruppo Renault, ha annuncia il suo arrivo ufficiale sul mercato marocchino. La commercializzazione di tre modelli della gamma A110 comincerà il 19 ottobre in due punti vendita a Casablanca (M-Automotiv Bandoeng) e Marrakech (NCRA).

Queste aperture, che rientrano nella strategia di espansione di Alpine sui mercati internazionali, portano a 145 il numero di punti di vendita Alpine nel mondo. "Stiamo scrivendo - ha commentato Fabrice Crevola, direttore generale di Renault Commerce Maroc e Alpine Maroc - una nuova pagina della storia del Gruppo Renault in Marocco. Diamo oggi il benvenuto ad un nuovo componente della famiglia, non certo trascurabile. Siamo lieti di introdurre in Marocco l'eccellenza e la passione per il motorsport con la famosa e iconica marca Alpine".

"Siamo orgogliosi di annunciare l'arrivo di Alpine in Marocco - ha invece commentato Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine - dove il settore automotive è in pieno sviluppo. Alpine si unisce alle altre marche del Gruppo Renault, con la sua identità di auto sportive all'avanguardia dell'innovazione e le sue leggendarie A110. Con due nuovi punti vendita in Marocco e 145 nel mondo, Alpine prosegue lo sviluppo sui mercati internazionali".



