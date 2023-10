Usa: 47,9% clienti Ev tornerà ad acquistare un'auto benzina

Auto elettriche sotto i riflettori negli Stai Uniti, e non solo negli headquarter delle Case costruttrici (come dimostra la recente decisione di Gm sulla produzione di due nuovi pick-up Ev) ma anche nelle concessionarie e nelle abitazioni dei clienti.

Due studi che sono stati presentati contemporaneamente da Cox Automotive e S&P Global Mobility indicano infatti un atteggiamento (o meglio atteggiamenti distinti a seconda dei gruppi di intervistati) che non sono davvero positivi nei confronti delle auto 100% elettriche e della transizione verso questo tipo di mobilità.

Dei 152 concessionari intervistati da Cox Automotive, solo il 31% condivide un atteggiamento ottimistico nei confronti del passaggio ai Bev, mentre quasi la metà dei professionisti della vendita intervistati (45%) afferma che le auto elettriche devono ancora dimostrare la loro validità del mercato.

Lo studio mostra invece che il 53% degli automobilisti ritiene che i Bev siano il futuro e che i modelli a batteria finiranno per sostituire quelli con motori a combustione interna.

Mentre si prevede che l'adozione dei Bev da parte dei consumatori- si legge su Wards Auto che ha riferito di questo studio - aumenterà man mano che saranno disponibili sempre più modelli sul mercato, i concessionari non sono invece preparati per quanto riguarda vendita e servizio, ed hanno espresso preoccupazioni su quella che potrà essere l'esperienza complessiva e sulla soddisfazione del cliente.

I dubbi del dealer su questi ultimi due punti sono confermati dallo studio di S&P Global Mobility che evidenzia come - ad eccezione dei proprietari di Tesla - quasi la metà (47,9%) delle famiglie che possiedono un'auto elettrica tornerà ad acquistare un veicolo con motore combustione interna.

Lo sottolinea il cosiddetto 'tasso di fedeltà al tipo di alimentazione' che per veicoli elettrici dei marchi tradizionali era pari al 52,1% nel rilevamento del luglio di quest'anno.

All'interno di questo 'panel' i più convinti dell'elettrico sono per S&P Global Mobility i proprietari di Tesla saliti dal 51,8% del secondo trimestre 2020 al 76,7%.

Ma da questo punto di vista ha fatto ancora meglio Mercedes-Benz con i suoi modelli elettrici. Tre anni fa la fedeltà alle varie auto a batteria della Stella a Tre Punte era del al 24,3% ed ora è salita al 56,6%.



